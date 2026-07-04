Российские кинотеатры начали показывать фильм Стивена Спилберга «День разоблачения»

На концептуальном же уровне картина смахивает на фантастический эпик Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» (2022). В том смысле, что это, во-первых, тоже кино, снятое исключительно на собственных условиях и по собственным правилам. Тут можно только порадоваться, что условия и правила у Спилберга от природы более популярные и конвенциональные, поэтому «День разоблачения» все-таки не кажется кинематографическим эквивалентом психоделического джаза (у Копполы совсем своя атмосфера), а остается в канонических рамках летнего блокбастера, когда-то Спилбергом и изобретенного. Да, сценарист Дэвид Кепп («Парк юрского периода», «Война миров», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа») не вполне справился с тем, чтобы придать истории, набранной режиссером в заметках на айфоне, внятную форму, так что его текст регулярно буксует и расходится по швам. Но положение спасает, например, отлично поставленный экшен, который намертво приковывает к экрану, и наличие понятного антагониста в лице героя Ферта (то есть в какой-то мере это менее экспериментальная лента, чем те же «Близкие контакты» и «Инопланетянин»).