Пассажирский Ту-154 разбился под Иркутском 25 лет назад

Они бывают двух видов: с прямой индикацией, которая показывает движение горизонта относительно неподвижного нарисованного самолета, и с обратной, при которой фигурка самолета движется относительно неподвижной земли. На Ту-154 использовалась индикация первого типа, которую некоторые пилоты не любят и считают интуитивно не понятной. Если к ней не привыкнуть, то при беглом взгляде на приборы можно перепутать, в какую сторону накренен самолет. Особенно от этого страдают те, кто до этого долгие годы пользовался обратной индикацией. Судя по всему, это и произошло с Гончаруком.