В Башкирии женщина лишилась более 400 тысяч рублей при покупке мотоцикла

Женщина, заинтересовавшись покупкой мотоцикла, стала искать объявления в интернете и наткнулась на сайт с каталогом продаваемой техники. Она связалась с менеджером через указанный мессенджер. Тот, поблагодарив за проявленный интерес, подтвердил наличие интересующей модели, а также заверил, что заказ можно оформить в любое время, а доставка займет 8−10 дней. Однако при дистанционной покупке, по его словам, оплата должна производиться на расчетный счет компании.