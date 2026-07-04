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В Башкирии женщина лишилась более 400 тысяч рублей при покупке мотоцикла

В Отдел МВД по Белорецкому району с заявлением о хищении денег обратилась местная жительница. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Женщина, заинтересовавшись покупкой мотоцикла, стала искать объявления в интернете и наткнулась на сайт с каталогом продаваемой техники. Она связалась с менеджером через указанный мессенджер. Тот, поблагодарив за проявленный интерес, подтвердил наличие интересующей модели, а также заверил, что заказ можно оформить в любое время, а доставка займет 8−10 дней. Однако при дистанционной покупке, по его словам, оплата должна производиться на расчетный счет компании.

Женщина согласилась и предоставила менеджеру свои паспортные данные, адрес и номер телефона. В ответ ей выслали счет на сумму 430 тысяч рублей. Не раздумывая, она перевела указанную сумму и отправила чек менеджеру. Тот вновь поблагодарил ее за оперативность и пообещал сообщить дату отгрузки.

После оплаты она так и не получила товар, а связаться с менеджером оказалось невозможным. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию с просьбой о помощи в расследовании.