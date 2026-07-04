Омские ежи гибнут на дорогах из-за тепла и инстинктов

Главная проблема — реакция ежа на опасность. Заметив машину, он не убегает, а сворачивается в клубок и замирает. На проезжей части это делает его беззащитной мишенью, практически не имеющей шансов выжить. Миф о том, что иглы могут пробить шину, не соответствует действительности — они не способны повредить покрышку. Однако столкновение с животным может повредить бампер, защиту днища или датчики. При попытке помочь сбитому ежу нельзя брать его голыми руками — он может быть переносчиком инфекций. Важно использовать перчатки или ткань.