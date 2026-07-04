Минобороны России: Атака на Ростовскую область стала частью удара по 19 регионам

Как ранее сообщал донской губернатор Юрий Слюсарь, вражеские ракеты и беспилотники были сбиты в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах Ростовской области, а также в акватории Таганрогского залива. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали, будут уточняться.