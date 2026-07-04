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Крымский мост сейчас — обстановка на утро субботы

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в субботу, 4 июля, заторов нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«Со стороны Тамани и Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — говорится в сообщении по состоянию на 8 утра.

С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны — груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.

В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, где расположена развязка Тамань — Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.

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