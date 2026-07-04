«Здания признаны аварийными»: в Копейске закрыли школу, где учились почти 800 детей

Младшие классы переведут в начальную школу в детском саду № 14 и в другое здание этой же школы на улице Кирова. Старшие — в школы № 49 и № 7. Учителя останутся с детьми, чтобы не нарушать учебный процесс. Школа № 9 работала с 1931 года (по другим данным — с 1950-х).