Радиационная авария на субмарине К-19 произошла 65 лет назад

Было решено приварить к системе воздухоудаления реактора медную трубу, через которую торпеды накачивают воздухом высокого давления. Через эту трубу можно было накачивать внутрь воду, однако как только была снята заглушка воздушного спуска реактора, из нее вырвалось облако радиоактивного пара. Температура вокруг подскочила до 60 градусов, как в русской бане, сходство с которой пар только усиливал. Однако пар этот был смертельно радиоактивен, к тому же, он постоянно разлагался на водород и кислород, вспыхивая то тут, то там. С огнем удалось справиться с помощью огнетушителей, но работать все равно приходилось во влажной жаре в противогазах, у которых постоянно запотевали стекла.