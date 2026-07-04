Родители в Прикамье назвали детей Захар-Андрей и Анна-Виктория

— Тройка самых популярных мужских имен осталась прежней, но произошла небольшая рокировка. На пьедестале по-прежнему находятся Михаил и Александр, а вот Артем теперь замыкает тройку лидеров. Динамика роста впечатляет: количество Михаилов выросло более чем вдвое (свыше 270), а Александров стало в два раза больше (более 205). В топ-10 также вошли Тимофей, Матвей, Лев, Марк и Иван. А Мирон и Арсений впервые попали в десятку самых частых, — сообщает официальная страница ВКонтакте Комитета ЗАГС Пермского края.