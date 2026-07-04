Лесопродукция из Красноярского края поставляется в 16 стран мира

С начала текущего года специалисты регионального управления Россельхознадзора проконтролировали отправку из региона более 2,6 миллионов кубометров лесопродукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Древесина, произведенная в регионе, экспортируется в 16 стран мира. Ключевым покупателем выступает Китай, куда было направлено 1 миллион кубометров пиломатериалов и 12 тысяч кубометров деловой древесины. На долю этой страны приходится 80% всего объема лесопродукции, отправленной из региона за рубеж. В рамках поставок по России было проконтролировано свыше 1,3 тысячи кубометров как круглого леса, так и пиломатериалов. Основной поток продукции внутри страны пришелся на Иркутскую область и Краснодарский край. Общее количество оформленных Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю сертификатов на лесопродукцию достигло 51,3 тысячи единиц, из которых 21,5 тысячи составили фитосанитарные и 29,8 тысячи — карантинные.