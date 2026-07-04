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Минобороны за ночь ликвидировало над регионами России 389 БПЛА

В ночь с 3 на 4 июля ВСУ вновь предприняли попытку массированного воздушного удара.

В ночь с 3 на 4 июля ВСУ вновь предприняли попытку массированного воздушного удара по регионам России. Атака отражалась подразделениями Минобороны России.

— С 20:00 3 июля до 7:00 4 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве.

В общей сложности налёту подверглись 19 регионов. В их числе: Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская области, а также Краснодарский край, Московский регион, Крым. Часть смертоносных аппаратов была перехвачена над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Отметим, Волгоградскую область атака дронов обошла стороной, однако в регионе минувшей ночью повторно объявлялась ракетная опасность. На время её действия Росавиация вводила запрет на приём и отправление самолётов в аэропорту Волгограда.

Фотоколлаж с элементами, сгенерированными ИИ.

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