Тело утонувшего мужчины нашли на Новосибирском водохранилище

Сегодня утром водолазы уже готовились приступить к работе: было определено точное место, где мужчина ушел под воду. Однако прежде чем спасатели начали погружение, к ним обратился другой отдыхающий. Во время утреннего купания он случайно наткнулся на тело погибшего.