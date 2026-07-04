Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело утонувшего мужчины нашли на Новосибирском водохранилище

Его обнаружил случайный купальщик.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирской области завершились поиски 42-летнего мужчины, пропавшего накануне на акватории Новосибирского водохранилища. Сегодня, 4 июля, его тело было обнаружено в районе Центрального пляжа — популярного места неорганизованного отдыха горожан, сообщает пресс-служба МАСС.

Заявление о пропаже поступило спасателям еще вчера. Ранним утром очевидцы нашли на берегу личные вещи, предположительно принадлежавшие мужчине, после чего начались поисково-спасательные работы.

Спасатели оперативно обследовали около 10 тысяч квадратных метров акватории с помощью эхолота в районе предполагаемого исчезновения. Однако поиски не дали результата — прибор не зафиксировал тело на дне.

Сегодня утром водолазы уже готовились приступить к работе: было определено точное место, где мужчина ушел под воду. Однако прежде чем спасатели начали погружение, к ним обратился другой отдыхающий. Во время утреннего купания он случайно наткнулся на тело погибшего.

Обстоятельства трагедии выясняются. Спасатели в очередной раз призывают новосибирцев соблюдать правила безопасности на воде и не пренебрегать отдыхом в необорудованных местах.

Вера Ветрова