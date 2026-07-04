Тело утонувшего мужчины нашли на Новосибирском водохранилище

В Новосибирской области завершились поиски 42-летнего мужчины, пропавшего накануне на акватории Новосибирского водохранилища. Сегодня, 4 июля, его тело было обнаружено в районе Центрального пляжа — популярного места неорганизованного отдыха горожан, сообщает пресс-служба МАСС.
Заявление о пропаже поступило спасателям еще вчера. Ранним утром очевидцы нашли на берегу личные вещи, предположительно принадлежавшие мужчине, после чего начались поисково-спасательные работы.
Спасатели оперативно обследовали около 10 тысяч квадратных метров акватории с помощью эхолота в районе предполагаемого исчезновения. Однако поиски не дали результата — прибор не зафиксировал тело на дне.
Сегодня утром водолазы уже готовились приступить к работе: было определено точное место, где мужчина ушел под воду. Однако прежде чем спасатели начали погружение, к ним обратился другой отдыхающий. Во время утреннего купания он случайно наткнулся на тело погибшего.
Обстоятельства трагедии выясняются. Спасатели в очередной раз призывают новосибирцев соблюдать правила безопасности на воде и не пренебрегать отдыхом в необорудованных местах.
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Вера Ветрова