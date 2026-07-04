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Преступность снизилась на 10% в Казахстане

Астана. 4 июля. КазТАГ — Количество зарегистрированных преступлений в Казахстане по итогам первого полугодия 2026 года снизилось на 10%, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Источник: КазТАГ

«По итогам первого полугодия преступность в стране снижена на 10% (или на 4919 преступлений), в том числе по всем основным категориям. Улучшена раскрываемость, повышена эффективность оперативно-розыскной и следственной работы», — говорится в сообщении в субботу.

По данным МВД, сократилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, несовершеннолетними, лицами в состоянии алкогольного опьянения, а также преступлений в общественных местах и в сфере семейно-бытовых отношений.

Количество краж уменьшилось на 16,4%, скотокрадств — на 15,8%.

За шесть месяцев зарегистрировано 38 уголовных дел в отношении организованных преступных групп, в том числе транснациональных. К уголовной ответственности привлекаются более 160 представителей криминальной среды.

В сфере противодействия интернет-мошенничеству количество таких преступлений сократилось на 7%. Потерпевшим возвращено Т4,8 млрд, предотвращен незаконный вывод еще Т2,6 млрд, а также заблокировано 150 млн мошеннических звонков.

По данным ведомства, с начала года пресечено более 1880 наркопреступлений, ликвидировано шесть организованных преступных групп, включая одну транснациональную. Из незаконного оборота изъято более полутонны синтетических наркотиков.

Кроме того, число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 4%, количество погибших — на 20%, а пострадавших — на 7%.

В МВД также сообщили, что по уголовным делам обеспечено возмещение ущерба на сумму свыше Т34 млрд.