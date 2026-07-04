Преступность снизилась на 10% в Казахстане

«По итогам первого полугодия преступность в стране снижена на 10% (или на 4919 преступлений), в том числе по всем основным категориям. Улучшена раскрываемость, повышена эффективность оперативно-розыскной и следственной работы», — говорится в сообщении в субботу.
По данным МВД, сократилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, несовершеннолетними, лицами в состоянии алкогольного опьянения, а также преступлений в общественных местах и в сфере семейно-бытовых отношений.
Количество краж уменьшилось на 16,4%, скотокрадств — на 15,8%.
За шесть месяцев зарегистрировано 38 уголовных дел в отношении организованных преступных групп, в том числе транснациональных. К уголовной ответственности привлекаются более 160 представителей криминальной среды.
В сфере противодействия интернет-мошенничеству количество таких преступлений сократилось на 7%. Потерпевшим возвращено Т4,8 млрд, предотвращен незаконный вывод еще Т2,6 млрд, а также заблокировано 150 млн мошеннических звонков.
По данным ведомства, с начала года пресечено более 1880 наркопреступлений, ликвидировано шесть организованных преступных групп, включая одну транснациональную. Из незаконного оборота изъято более полутонны синтетических наркотиков.
Кроме того, число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 4%, количество погибших — на 20%, а пострадавших — на 7%.
В МВД также сообщили, что по уголовным делам обеспечено возмещение ущерба на сумму свыше Т34 млрд.