Военнослужащие «Центра» в ножевой схватке зачистили подъезд от ВСУ

Группа из шести человек оказалась против примерно одиннадцати противников. После исчерпания боекомплекта военнослужащие продолжили выполнение задачи в ножевом бою, в результате чего подъезд был полностью очищен от сил Вооружённых сил Украины (ВСУ). Никитин отметил, что подобные действия стали возможны благодаря системной подготовке личного состава и регулярной отработке тактических элементов.