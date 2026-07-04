В России выявили новую схему мошенничества, рассчитанную на любопытство и законопослушность человека

В России выявлен новый способ дистанционного мошенничества, спекулирующий на обычном человеческом любопытстве и законопослушности. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.
Суть схемы проста, но опасна. Потенциальной жертве в мессенджере приходит сообщение о том, что на нее якобы поступила жалоба от соседей. В тексте утверждается, что по адресу проживания гражданина зарегистрировано обращение о нарушении режима тишины. Злоумышленники предлагают «ознакомиться с деталями и дать пояснения», прикрепляя к сообщению фишинговую ссылку.
«Данный способ рассчитан на любопытство человека и его естественное желание узнать, что же произошло в доме, а также на стремление немедленно доказать свою непричастность к инциденту», — приводит РИА Новости пояснение Соловьева.
Как только испуганный или заинтригованный гражданин переходит по ссылке, запускается стандартный, но крайне опасный криминальный сценарий. Смартфон может быть заражен вредоносным ПО, а далее подключаются звонки от псевдоправоохранителей. Жертву не просто грабят, но и пытаются вовлечь в преступные схемы и вербовку.
Соловьев призвал никогда не переходить по подозрительным ссылкам и не вступать в диалог с незнакомцами. Он напомнил, что официальные органы не рассылают жалобы через мессенджеры.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как личные данные на выброшенных посылках помогают мошенникам.