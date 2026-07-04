В России выявили новую схему мошенничества, рассчитанную на любопытство и законопослушность человека

Суть схемы проста, но опасна. Потенциальной жертве в мессенджере приходит сообщение о том, что на нее якобы поступила жалоба от соседей. В тексте утверждается, что по адресу проживания гражданина зарегистрировано обращение о нарушении режима тишины. Злоумышленники предлагают «ознакомиться с деталями и дать пояснения», прикрепляя к сообщению фишинговую ссылку.