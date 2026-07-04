В Хабаровске подвели итоги краевого конкурса «Лучший выпускник высшего образования — 2026». За звание лучшего в этом году боролся 41 выпускник из 11 вузов края. Победителей и призеров наградили в Молодежном досуговом центре. Каждый из них получил денежную премию имени Н. И. Гродекова от 50 до 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сегодня мы чествуем тех, кто за годы учебы проявил не только глубокие знания, но и лидерские качества, активную гражданскую позицию, умение сочетать учебу с логикой, творчеством и общественной работой. Конкурс “Лучший выпускник высшего образования” дает возможность заметить и поддержать такую талантливую молодежь, показать ваши успехи. И ваши достижения — это не только личный успех, но и вклад в развитие Хабаровского края. Уверена, что среди вас есть те, кто в скором времени станет драйвером изменений в самых разных сферах и областях. Желаю вам не терять свою целеустремленность и всегда оставаться открытыми к новым знаниям. Поздравляю финалистов и победителей. Хабаровский край вами гордится», — обратилась к участникам заместитель министра — начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края Татьяна Лоншакова.
Абсолютным победителем конкурса стала выпускница Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Валентина Бадулина. Она получила педагогическое образование, является стипендиатом президента Российской Федерации и стипендиатом имени А. С. Макаренко, автором более 20 научных и научно-популярных публикаций.
Лучшие выпускники вузов Хабаровского края получили признание и денежные премии. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Лучшие выпускники вузов Хабаровского края получили признание и денежные премии. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
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Как рассказала Валентина, в ее копилке есть и опыт руководства проектом, который победил в конкурсе грантов Росмолодёжи, и значительный волонтерский стаж. А сейчас девушка изучает 4 иностранных языка.
«Любимое дело оправдывает любые риски. Спасибо вам за эту возможность, за эту победу. Она для меня не про статус. Она подтверждает, что если идти своим путем, даже если он странный и извилистый, в конце кто-то обязательно скажет: “Мы тебя заметили”», — поделилась Валентина Бадулина.
В категории «Бакалавриат» первое место заняла выпускница Дальневосточного института Всероссийского государственного университета юстиции Анастасия Иванова. Второе место присуждено выпускнику того же вуза Артему Смолярову, третье — выпускнику Дальневосточного государственного медицинского университета Владиславу Коваленко.
Лучшие выпускники вузов Хабаровского края получили признание и денежные премии. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Лучшие выпускники вузов Хабаровского края получили признание и денежные премии. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
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В категории «Магистратура» первое место заняла выпускница Дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия Ирина Шутова. Второе место присуждено выпускнику Дальневосточного государственного университета путей сообщения Даниле Скворцову. Третье место занял выпускник Комсомольского-на-Амуре государственного университета Никита Шушарин.
«Для нас важно не только отметить личные достижения выпускников, но и показать им, что регион видит их потенциал и заинтересован в их дальнейшем развитии. Такие проекты напрямую связаны с задачами Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом, потому что помогают делать знания, научный поиск и реальные достижения молодых людей более заметными и значимыми для общества», — подчеркнул генеральный директор Научно-образовательного фонда Хабаровского края, кандидат экономических наук, доцент Александр Медведев.
Конкурс «Лучший выпускник высшего образования» проводится Научно-образовательным фондом Хабаровского края совместно с министерством образования и науки региона.