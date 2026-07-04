Лучшие выпускники вузов Хабаровского края получили признание и денежные премии

«Сегодня мы чествуем тех, кто за годы учебы проявил не только глубокие знания, но и лидерские качества, активную гражданскую позицию, умение сочетать учебу с логикой, творчеством и общественной работой. Конкурс “Лучший выпускник высшего образования” дает возможность заметить и поддержать такую талантливую молодежь, показать ваши успехи. И ваши достижения — это не только личный успех, но и вклад в развитие Хабаровского края. Уверена, что среди вас есть те, кто в скором времени станет драйвером изменений в самых разных сферах и областях. Желаю вам не терять свою целеустремленность и всегда оставаться открытыми к новым знаниям. Поздравляю финалистов и победителей. Хабаровский край вами гордится», — обратилась к участникам заместитель министра — начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края Татьяна Лоншакова.