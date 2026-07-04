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Определились все участники ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026

Стали известны все участники стадии ⅛ финала мирового первенства, которое принимает три страны: США, Канада и Мексика. Последним коллективом, пробившимся в этот раунд, стала сборная Колумбии. В 1/16 финала южноамериканцы с минимальным счетом 1:0 одолели ганских футболистов.

Источник: Life.ru

Теперь подопечным предстоит сразиться за выход в четвертьфинал с соперниками из Швейцарии. Поединок состоится 7 июля на арене в Ванкувере.

Остальные пары выглядят следующим образом: Канада встретится с Марокко в Хьюстоне (4 июля), Парагвай померится силами с Францией в Филадельфии (5 июля), а Бразилия сразится с Норвегией в Ист-Ратерфорде (5 июля).

Также 6 июля зрителей ждут противостояния Мексика — Англия в Мехико и Португалия — Испания в Арлингтоне. Завершат стадию 7 июля матчи США против Бельгии в Сиэтле и Аргентина против Египта в Атланте.

Нынешний мундиаль стал рекордным по числу участников — 48 команд. Из-за расширения формата плей-офф впервые стартовал с 1/16 финала. Напомним, что действующими обладателями титула остаются аргентинцы. Финальный поединок запланирован на 19 июля.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

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