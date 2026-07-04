Мокрый Владивосток празднует День города

Несмотря на непогоду, праздник в городе не отменен. Для детей предусмотрены творческие конкурсы и угощение мороженым. Атмосферу праздника создают талантливые артисты и музыканты Приморья.
На центральной площади гостей угощают фирменным дальневосточным лимонадом, что стало доброй традицией. В этом году было приготовлено 166 литров напитка по числу лет Владивостока.
Также здесь проходят мастер-классы, где участники могут писать пожелания любимому городу и рисовать портреты.
Особое внимание привлекает выставка «Автосалон-2026» на Светланской, где взрослые и дети с удовольствием фотографируются на фоне редких автомобилей.
Дневная программа продлится до 18:00, после чего начнется вечерняя часть с выступлениями танцевальных коллективов и музыкальных групп.
Хедлайнерами праздника станут группа «Марлины», Женя Любич и NЮ (Юрий Николаенко).
В 22:00 на площади запланирован праздничный фейерверк, который станет кульминацией торжеств.