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Мокрый Владивосток празднует День города

Во Владивостоке проходит праздничная концертная программа, посвященная 166-летию города, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Несмотря на непогоду, праздник в городе не отменен. Для детей предусмотрены творческие конкурсы и угощение мороженым. Атмосферу праздника создают талантливые артисты и музыканты Приморья.

На центральной площади гостей угощают фирменным дальневосточным лимонадом, что стало доброй традицией. В этом году было приготовлено 166 литров напитка по числу лет Владивостока.

Также здесь проходят мастер-классы, где участники могут писать пожелания любимому городу и рисовать портреты.

Особое внимание привлекает выставка «Автосалон-2026» на Светланской, где взрослые и дети с удовольствием фотографируются на фоне редких автомобилей.

Дневная программа продлится до 18:00, после чего начнется вечерняя часть с выступлениями танцевальных коллективов и музыкальных групп.

Хедлайнерами праздника станут группа «Марлины», Женя Любич и NЮ (Юрий Николаенко).

В 22:00 на площади запланирован праздничный фейерверк, который станет кульминацией торжеств.