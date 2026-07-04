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Сын Ирины Усольцевой рассказал, что ему запрещают присоединяться к поискам

«Это странно, потому что в первые поиски я очень хорошо себя проявил», — рассказал Данил Баталов журналистам.

Данил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первого брака, сообщил ТАСС, что его не допускают к участию в поисках матери, отчима и сестры, пропавших в Кутурчинском Белогорье.

«Это странно, потому что в первые поиски я очень хорошо себя проявил. Я пять лет занимался спортивным туризмом и имею 22 медали, 14 из них краевого уровня. Я опытный. Смог бы помочь. Для меня совсем непонятно, почему на поиски пускают волонтёров, но не пускают меня», — рассказал Данил Баталов журналистам.

Напомним, Усольцевы пропали в сентябре 2025 года, отправившись в мини-путешествие по тайге.

С момента их загадочного исчезновения было выдвинуто множество версий пропажи, среди которых несчастный случай, нападение диких зверей, побег и даже продажа в рабство.

Чтобы приблизиться к разгадке тайны Усольцевых журналисты aif.ru отправились на Кутурчинское Белогорье и повторили путь, которым шла семья. О том, что удалось узнать нашим коллегам, читайте в проекте «АиФ» «По следам Усольцевых».