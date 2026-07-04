Сын Ирины Усольцевой рассказал, что ему запрещают присоединяться к поискам

«Это странно, потому что в первые поиски я очень хорошо себя проявил. Я пять лет занимался спортивным туризмом и имею 22 медали, 14 из них краевого уровня. Я опытный. Смог бы помочь. Для меня совсем непонятно, почему на поиски пускают волонтёров, но не пускают меня», — рассказал Данил Баталов журналистам.