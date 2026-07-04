Здание общественного туалета в парке Горького предлагается в аренду за 51,3 тыс. руб. в месяц

Здание находится в муниципальной собственности. Оно было передано муниципалитету в рамках заключения мирового соглашения между администрацией Свердловского района города Перми и ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». Арендатор парка передал в муниципальную собственность два туалета и гараж, а также объекты культурного наследия в парке — ротонду и ограду.