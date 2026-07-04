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Москвичам рассказали о погоде в выходные дни

В выходные в Москву придет похолодание и пасмурная дождливая погода.

В выходные в Москву придет похолодание и пасмурная дождливая погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, дневная температура воздуха достигнет максимального значения в +22 градуса. Однако, несмотря на это, в столице и области ожидается преимущественно пасмурная и дождливая погода с объемом осадков до 11 литров на квадратный метр, возможны грозы.

В субботу днем ожидается 19 — 22 градуса тепла, в воскресенье — от плюс 18 до плюс 21 градуса.

Такая же погода возможна и в начале следующей недели.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев назвал некорректной формулировку «осенний» для описания дождя, который пройдет на выходных в Москве. Он объяснил, что несмотря на пасмурную погоду, прогнозируется высокая температура, что не соответствует термину «осенний дождь».

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