Москвичам рассказали о погоде в выходные дни

В выходные в Москву придет похолодание и пасмурная дождливая погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, дневная температура воздуха достигнет максимального значения в +22 градуса. Однако, несмотря на это, в столице и области ожидается преимущественно пасмурная и дождливая погода с объемом осадков до 11 литров на квадратный метр, возможны грозы.
В субботу днем ожидается 19 — 22 градуса тепла, в воскресенье — от плюс 18 до плюс 21 градуса.
Такая же погода возможна и в начале следующей недели.
Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев назвал некорректной формулировку «осенний» для описания дождя, который пройдет на выходных в Москве. Он объяснил, что несмотря на пасмурную погоду, прогнозируется высокая температура, что не соответствует термину «осенний дождь».
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