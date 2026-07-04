Певица Лолита призналась, кто будет больше зарабатывать: она или её мужчина

Певица Лолита, как известно, снова в категории завидных невест: она не замужем, да еще, кажется, свободна от отношений. Недавно певица призналась, какие качества ей важны в противоположном поле. Оказалось, что запросы у звезды не такие уж и звёздные. Кроме того, она ответила на вопрос, кто в её семье должен больше зарабатывать. Смотрите видеорассказ Лолиты о мужчине мечты.