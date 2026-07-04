Вскрылась причина похудения Наташи Королевой

Певица Наташа Королева, как известно, не так давно похудела. Многие задаются вопросом, как ей это удалось, а, главное, зачем? Все помнят Наташу как девушку с аппетитными формами, а тут она стала больше похожа на фитнес-модель. Зачем же Королева похудела и каким образом, она рассказала журналистам.