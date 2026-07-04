Певица Наташа Королева, как известно, не так давно похудела. Многие задаются вопросом, как ей это удалось, а, главное, зачем? Все помнят Наташу как девушку с аппетитными формами, а тут она стала больше похожа на фитнес-модель. Зачем же Королева похудела и каким образом, она рассказала журналистам.
Вскрылась причина похудения Наташи Королевой
Певица Наташа Королева, как известно, не так давно похудела. Многие задаются вопросом, как ей это удалось, а, главное, зачем? Все помнят Наташу как девушку с аппетитными формами, а тут она стала больше похожа на фитнес-модель. Зачем же Королева похудела и каким образом, она рассказала журналистам.