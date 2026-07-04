Продажи новых автомобилей в России за первую половину 2026-го выросли после падения в прошлом году

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне было продано 118 тысяч новых автомобилей (+27,5%). За первую половину 2025 года — 600,8 тысячи штук (+10%). Разница в подсчетах возникает из-за того, что АЕБ не учитывает грузовые машины и автобусы.