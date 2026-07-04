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Продажи новых автомобилей в России за первую половину 2026-го выросли после падения в прошлом году

Рынок новых автомобилей отечественного производства за первое полугодие 2026 года превысил 430 тысяч штук.

По итогам января-июня 2026 года в России продали 679 821 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 12% больше показателей января-июня прошлого года*, сообщил Минпромторг.

В том числе: 610,3 тысячи легковых (+16% в годовом выражении), 39,9 тысячи легких коммерческих (-18%), 24,6 тысячи грузовых (-9,1%) и 4910 автобусов (-0,3%).

Рынок новых автомобилей отечественного производства за первое полугодие 2026 года превысил 430 тысяч штук — это на 29,3% больше показателей первой половины 2025 года. В общем объеме рынка доля российской продукции достигла 63,4%.

В июне продажи автомобилей, произведенных в России, составили 82,2 тысячи штук (+46,2%). Импортных — 45,3 тысячи. Всего за месяц продали 127,6 тысячи машин (+26,4%).

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне было продано 118 тысяч новых автомобилей (+27,5%). За первую половину 2025 года — 600,8 тысячи штук (+10%). Разница в подсчетах возникает из-за того, что АЕБ не учитывает грузовые машины и автобусы.

Рынок устойчиво растет, отметили в организации, но предпосылок для дальнейшего «ускорения» нет. Значимыми ограничителями продолжают оставаться «фундаментальные факторы» — регуляторные меры, высокая ключевая ставка, повышение ставки НДС и колебания курса валют.

*По данным АО «ППК» (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт» и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин).