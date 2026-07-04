Казахстан запускает новую систему подготовки военных через дзюдо

В Актобе на базе Военного института Сил воздушной обороны открылся первый Центр дзюдо Спортивного комитета Министерства обороны Казахстана. Это событие стало первым практическим результатом сотрудничества с Международной федерацией дзюдо (IJF).
Площадка для подготовки военнослужащих
Центр разместился на базе Военного института имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, где будут готовить военнослужащих по современным международным стандартам дзюдо. Проект реализован совместно с IJF.
На церемонии открытия присутствовали министр обороны Даурен Косанов, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, руководство Спортивного комитета Минобороны, представители IJF, спортсмены, ветераны, военнослужащие и курсанты.
Масштабный проект
Министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов заявил, что Актобе станет отправной точкой для масштабного проекта. В перспективе планируется открыть такие центры во всех военных вузах и колледжах Минобороны.
Создание единой системы подготовки, где дзюдо станет важной частью физического воспитания будущих офицеров, станет важным шагом в укреплении международного сотрудничества.
Оснащение центра
Для полноценной работы центра уже не потребовалось закупать оборудование. Основатель фонда Jenys Алмаз Альсенов безвозмездно передал Министерству обороны современные татами, комплекты кимоно и спортивный инвентарь для тренировок.
Собственная Лига дзюдо
Министерство обороны намерено создать Лигу дзюдо Вооруженных сил Казахстана, в которую войдут команды воинских частей, военных институтов и колледжей. Планируются регулярные соревнования для определения сильнейших спортсменов для участия в республиканских и международных турнирах.
В армейскую систему спорта будет внедрена образовательная программа IJF, что позволит обучать военнослужащих по единым международным методикам и повысить уровень их подготовки.
Значение проекта
Для Министерства обороны новый Центр — это не просто спортивный зал, а часть современной системы подготовки военнослужащих. Особое внимание уделяется физической силе, дисциплине, психологической устойчивости, скорости принятия решений и развитию лидерских качеств.
Если инициатива покажет эффективность, аналогичные Центры дзюдо появятся во всех военных вузах и колледжах Казахстана.