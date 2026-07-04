Городские библиотеки приглашают новосибирцев на фестиваль «Семья в книге, книга в семье»

В пятницу, 10 июля, новосибирские парки станут площадкой для масштабного летнего фестиваля, который организован городскими библиотеками. Мероприятие под названием «Семья в книге, книга в семье» пройдёт сразу на двух берегах Оби — в парке имени Кирова (левый берег) и в парке «Берёзовая роща» (правый берег). Время проведения — с 14:00 до 19:00.