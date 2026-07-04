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Городские библиотеки приглашают новосибирцев на фестиваль «Семья в книге, книга в семье»

В этом году фестиваль приурочен к Дню семьи, любви и верности и Году единства народов России.

Источник: НДН.ИНФО

В пятницу, 10 июля, новосибирские парки станут площадкой для масштабного летнего фестиваля, который организован городскими библиотеками. Мероприятие под названием «Семья в книге, книга в семье» пройдёт сразу на двух берегах Оби — в парке имени Кирова (левый берег) и в парке «Берёзовая роща» (правый берег). Время проведения — с 14:00 до 19:00.

Что ждёт гостей

Парковые аллеи превратятся в интерактивные творческие кварталы. Книга станет главным связующим звеном между родителями и детьми, а также между представителями разных народов, проживающих в Новосибирске.

В программе фестиваля:

  • Творческие мастерские — бесплатные мастер-классы по созданию коллажей, семейных оберегов, книжных закладок и сувениров ручной работы.

  • Игровые пространства — от настольных до подвижных игр для всей семьи.

  • Этно-выставочные зоны «Национальный колорит» — уникальные выставки народных костюмов, предметов быта, редких сказок и преданий, демонстрирующие многообразие культурного наследия России.

  • Интеллектуальный ринг — литературные викторины, загадки, ребусы и экспресс-конкурсы с приятными сюрпризами от библиотек.

  • Семейные фотозоны — специально оформленные локации в этно-стиле, где каждый сможет сделать профессиональные и душевные снимки на память.

Концерт на главной сцене

В парке «Берёзовая роща» с 14:00 до 19:00 будет работать главная сцена, на которой выступят самые яркие творческие коллективы Новосибирска.

Семья и книга — две главные ценности, которые передают традиции от поколения к поколению. Фестиваль напоминает, как важно читать вместе, общаться и узнавать культуру тех, кто живёт рядом. Объединив усилия библиотек и национальных автономий, организаторы создают территорию дружбы, открытую для каждого.

Вход свободный.

6+

София Лавренюк