Городские библиотеки приглашают новосибирцев на фестиваль «Семья в книге, книга в семье»

В пятницу, 10 июля, новосибирские парки станут площадкой для масштабного летнего фестиваля, который организован городскими библиотеками. Мероприятие под названием «Семья в книге, книга в семье» пройдёт сразу на двух берегах Оби — в парке имени Кирова (левый берег) и в парке «Берёзовая роща» (правый берег). Время проведения — с 14:00 до 19:00.
Что ждёт гостей
Парковые аллеи превратятся в интерактивные творческие кварталы. Книга станет главным связующим звеном между родителями и детьми, а также между представителями разных народов, проживающих в Новосибирске.
В программе фестиваля:
Творческие мастерские — бесплатные мастер-классы по созданию коллажей, семейных оберегов, книжных закладок и сувениров ручной работы.
Игровые пространства — от настольных до подвижных игр для всей семьи.
Этно-выставочные зоны «Национальный колорит» — уникальные выставки народных костюмов, предметов быта, редких сказок и преданий, демонстрирующие многообразие культурного наследия России.
Интеллектуальный ринг — литературные викторины, загадки, ребусы и экспресс-конкурсы с приятными сюрпризами от библиотек.
Семейные фотозоны — специально оформленные локации в этно-стиле, где каждый сможет сделать профессиональные и душевные снимки на память.
Концерт на главной сцене
В парке «Берёзовая роща» с 14:00 до 19:00 будет работать главная сцена, на которой выступят самые яркие творческие коллективы Новосибирска.
Семья и книга — две главные ценности, которые передают традиции от поколения к поколению. Фестиваль напоминает, как важно читать вместе, общаться и узнавать культуру тех, кто живёт рядом. Объединив усилия библиотек и национальных автономий, организаторы создают территорию дружбы, открытую для каждого.
Вход свободный.
6+
Ранее стало известно, что модельную библиотеку имени Зои Космодемьянской в рамках нацпроекта «Семья» создают в Новосибирске
София Лавренюк