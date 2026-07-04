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Юрист рассказала, можно ли взять отпуск по уходу за внуком

Юрист Балдина: бабушки и дедушки могут уйти в отпуск по уходу за ребенком.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Бабушки и дедушки наравне с родителями могут уйти в отпуск по уходу за ребенком, сообщила РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров при МГЮА имени Кутафина и Ассоциации юристов РФ Евгения Балдина.

По ее словам, уйти в отпуск по уходу за ребенком можно в любой момент после окончания отпуска по беременности и родам.

«Отпуск может взять не только мать, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун, фактически ухаживающий за ребенком. В отпуске по уходу можно находиться до трех лет, пособие выплачивается до 1,5 лет», — сказала Балдина.

Юрист добавила, что размер пособия по уходу за ребенком в 2026 году составляет от 10 837 до 83 021 рубля в месяц. Рассчитывается как 40% от среднего заработка за два предыдущих календарных года.