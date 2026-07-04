Юрист рассказала, можно ли взять отпуск по уходу за внуком

«Отпуск может взять не только мать, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун, фактически ухаживающий за ребенком. В отпуске по уходу можно находиться до трех лет, пособие выплачивается до 1,5 лет», — сказала Балдина.