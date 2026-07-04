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Очередь на АЗС «Роснефть» на Трактовой в Иркутске минимальна — очевидцы

По словам нашего читателя, скопления автомобилей практически нет.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 июля. Очевидцы сообщили о минимальной очереди на АЗС «Роснефть» на улице Трактовой в Иркутске сегодня. Со слов нашего читателя, по сравнению с предыдущими днями, скопления автомобилей фактически нет.

Напомним, что ранее мы уже писали об уменьшении очередей за бензином в Иркутске. Так, сегодня утром очередь на объездной Ново-Ленино на АЗС «Роснефть» существенно сократилась.

Между тем, глава Иркутской области опубликовал в своём канале в мессенджере «МАКС» (12+) информацию о ситуации на топливном рынке в регионе. Накануне, 3 июля, утром на семи АЗС «КрайсНефти» начали заправлять автомобили жителей Иркутска. Глава региона отметил, что очередей за бензином избежать не удалось, однако обстановка на топливном рынке немного улучшилась.