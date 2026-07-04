Очередь на АЗС «Роснефть» на Трактовой в Иркутске минимальна — очевидцы

Между тем, глава Иркутской области опубликовал в своём канале в мессенджере «МАКС» (12+) информацию о ситуации на топливном рынке в регионе. Накануне, 3 июля, утром на семи АЗС «КрайсНефти» начали заправлять автомобили жителей Иркутска. Глава региона отметил, что очередей за бензином избежать не удалось, однако обстановка на топливном рынке немного улучшилась.