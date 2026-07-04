в Комсомольске-на-Амуре зафиксировали возможное нарушение публикации в сети

В сети Интернет обнаружена публикация, которая привлекла внимание правоохранительных органов: на кадрах в центре Комсомольска на Амуре две девушки находятся на рамах открытых окон автомобиля во время движения. При этом одна из девушек была в нижнем белье — в действиях усматриваются признаки административных правонарушений, сообщает официальный канал полиции Комсомольска-на-Амуре. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.