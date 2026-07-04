Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

в Комсомольске-на-Амуре зафиксировали возможное нарушение публикации в сети

На кадрах в центре Комсомольска на Амуре две девушки находятся на рамах открытых окон автомобиля во время движения.

Источник: Комсомольская правда

В сети Интернет обнаружена публикация, которая привлекла внимание правоохранительных органов: на кадрах в центре Комсомольска на Амуре две девушки находятся на рамах открытых окон автомобиля во время движения. При этом одна из девушек была в нижнем белье — в действиях усматриваются признаки административных правонарушений, сообщает официальный канал полиции Комсомольска-на-Амуре. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проверочные мероприятия организованы отделом полиции № 3 УМВД России по г. Комсомольску на Амуре. В зависимости от установленных обстоятельств и собранных данных будет принято процессуальное решение согласно нормам законодательства.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru