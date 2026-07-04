Погребняк поддержала Седокову после ее рассказа о домашнем насилии со стороны Тиммы

— Самое страшное, что многие женщины до сих пор молчат. Стыдно. Кажется, что он исправится. Что «ведь была же любовь». Но любовь не бьет. Любовь не держит в страхе. Анна, спасибо, что нашла в себе силы сказать это вслух. Ты не обязана быть идеальной жертвой, ты имеешь право на безопасность, — написала Погребняк на своей странице в социальных сетях.