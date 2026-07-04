Мужчина дважды пережил кому и заявил, что увидел свою будущую семью

Всё произошло в 2024 году, когда 26-летний британец приехал на фитнес-мероприятие. Внезапно он потерял сознание, после чего врачи обнаружили у него отёк мозга. Кроме того, у пациента начали отказывать внутренние органы. Сначала мужчина оказался в коме, а после непродолжительного пробуждения его состояние вновь резко ухудшилось. В результате медики были вынуждены бороться за его жизнь второй раз.