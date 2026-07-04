Новая схема мошенников с «подписками»: россиян пугают списанием денег

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы подключенных платных подписках. Об этом ТАСС сообщил сенатор Артем Шейкин.
По словам парламентария, схема строится на страхе человека перед внезапными списаниями. Сначала ему приходит СМС якобы от мобильного оператора о подключении платной услуги. Через несколько минут следом отправляют еще одно сообщение — с предложением отказаться от подписки по указанному номеру.
«Человек, как правило, решает позвонить. Ему отвечает спокойный и вежливый “оператор”. Он подтверждает, что услуга действительно подключена, но отказаться от нее можно прямо сейчас. Нужно только назвать код, который придет в СМС», — рассказал Шейкин.
Сенатор предупредил, что на самом деле код может быть связан не с отключением подписки, а с входом в личный кабинет, восстановлением доступа, изменением настроек или подключением нового устройства. Человек при этом уверен, что просто отменяет ненужную услугу.
Шейкин напомнил, что коды из СМС нельзя сообщать никому — ни оператору, ни банку, ни службе поддержки. Такой код предназначен только для владельца аккаунта и подтверждает действие от его имени.
«Если пришло сообщение о платной услуге, не нужно звонить по номеру из СМС. Проверять информацию лучше через официальное приложение оператора, личный кабинет или номер поддержки, указанный на сайте компании», — заключил сенатор.
Немногим ранее мошенники использовали похожую схему с сообщениями об отключении горячей воды. Аферисты рассылали уведомления якобы от управляющей компании и предлагали проверить график отключений по ссылке. Сенатор Артем Шейкин тогда предупреждал, что такие сообщения могут вести на поддельные сайты для кражи данных и доступа к аккаунтам.