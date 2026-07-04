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В Октябрьском округе Омска 7 июля завоют сирены из-за учебной тревоги

Сирены зазвучат на Богдана Хмельницкого, 3-й Транспортной, Лизы Чайкиной и Индустриальной.

Источник: Аргументы и факты

7 июля с 13:00 до 13:30 в Октябрьском округе Омска запланирована учебная проверка системы оповещения на территории филиала «ОМО им. П. И. Баранова» (входит в «Объединённую двигателестроительную корпорацию»). Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности администрации города.

Звуковые сигналы затронут район в границах улиц Богдана Хмельницкого, 3-й Транспортной, Лизы Чайкиной и Индустриальной. Мероприятие проводится под руководством А. В. Грачёва, руководителя корпорации. Жителей близлежащих домов просят сохранять спокойствие, а также предупредить родственников и соседей о временном включении сирен, чтобы избежать паники.

Подобные учения проводятся на предприятии регулярно для отработки действий персонала при возможных чрезвычайных ситуациях. Система оповещения проверяется в штатном режиме.

Напомним, что на этой неделе Омск пережил вторую атаку БПЛА. Сирены слышали в Нефтяниках и Центральном округе.

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