В Октябрьском округе Омска 7 июля завоют сирены из-за учебной тревоги

7 июля с 13:00 до 13:30 в Октябрьском округе Омска запланирована учебная проверка системы оповещения на территории филиала «ОМО им. П. И. Баранова» (входит в «Объединённую двигателестроительную корпорацию»). Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности администрации города.
Звуковые сигналы затронут район в границах улиц Богдана Хмельницкого, 3-й Транспортной, Лизы Чайкиной и Индустриальной. Мероприятие проводится под руководством А. В. Грачёва, руководителя корпорации. Жителей близлежащих домов просят сохранять спокойствие, а также предупредить родственников и соседей о временном включении сирен, чтобы избежать паники.
Подобные учения проводятся на предприятии регулярно для отработки действий персонала при возможных чрезвычайных ситуациях. Система оповещения проверяется в штатном режиме.
Напомним, что на этой неделе Омск пережил вторую атаку БПЛА. Сирены слышали в Нефтяниках и Центральном округе.