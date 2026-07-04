В Октябрьском округе Омска 7 июля завоют сирены из-за учебной тревоги

7 июля с 13:00 до 13:30 в Октябрьском округе Омска запланирована учебная проверка системы оповещения на территории филиала «ОМО им. П. И. Баранова» (входит в «Объединённую двигателестроительную корпорацию»). Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности администрации города.