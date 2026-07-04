В Ростовской области развиваются сезонные ярмарки и заведения общепита

Также на встрече обсудили развитие заведений общепита. По данным департамента потребительского рынка Ростовской области, на начало 2026 года в донском регионе функционировало более 6,7 тысячи объектов общественного питания, из которых порядка 400 оборудованы летними площадками. В планах чиновников — организовать работу этих заведений таким образом, чтобы они отвечали высоким стандартам качества.