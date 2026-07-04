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Водителей предупредили о ремонтных работах у аэропорта Кольцово

Водитель предупредили о возможных пробках возле аэропорта Кольцово.

Источник: Комсомольская правда

Водителей предупредили о возможных пробках возле Кольцово. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на подъезде и на привокзальной площади сегодня ведутся плановые дорожно-строительные работы.

— Просим учитывать это при планировании поездки в аэропорт, — сообщили в пресс-службе.

Также там отметили, что сотрудники парковки при необходимости оказывают автомобилистам содействие с выездом из зоны стоянки.

Напомним, с 14 июля в Екатеринбурге на два месяца перекрывают участок улицы Ротная, в районе дома № 21 по улице Комбинатской. Причиной стало строительство сетей водоснабжения. Ограничения продлятся до 12 сентября.