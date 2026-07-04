В Совфеде предупредили о мошенничестве с якобы подключенными платными подписками

Мошенники начали рассылать сообщения от имени мобильного оператора якобы о подключении платной подписки. После они предлагают отключить ее по телефону, назвав код из СМС. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
По его словам, схема строится на психологической реакции человека. Как правило, люди сразу стремятся отказаться от ненужной подписки, поэтому сами совершают звонок.
— Ему отвечает спокойный и вежливый «оператор». Он подтверждает, что услуга действительно подключена, но отказаться от нее можно прямо сейчас. Нужно только назвать код, который придет в СМС, — добавил Шейкин.
С помощью кода аферисты могут зайти в личный кабинет, изменить настройки или добавить новое устройство к существующему аккаунту, передает ТАСС.
Также аферисты начали запугивать россиян обнаружением подозрительной активности в переводах, что якобы ведет к блокировке доступа к СБП. Жертву просят установить вредоносное ПО или перевести деньги на «безопасный счет».
Аферисты не всегда звонят жертвам, они все чаще стали использовать для обмана обычные СМС. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, по каким признакам можно определить, что сообщение пришло от мошенников.