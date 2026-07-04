В Иркутске врачи через рубец после кесарева сечения удалили опухоль печени

В Иркутске врачи онкологического диспансера удалили у 38-летней пациентки из Бурятии опухоль печени без новых разрезов, использовав рубец после кесарева. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Речь идет о доброкачественном узле в печени, который часто выявляется случайно. Однако в данном случае образование в левой доле печени достигло 10 сантиметров, начало сдавливать соседние органы и вызывало постоянную сильную боль», — рассказал главный врач онкодиспансера Андрей Менг.
Женщина принимала обезболивающие лекарства, но со временем они перестали помогать. Тогда медики приняли решение провести операцию. При обычном хирургическом вмешательстве делают разрез до 20 сантиметров, который долго заживает и оставляет рубец.
Чтобы этого избежать, хирурги применили лапароскопический метод. Они сделали небольшие проколы размером 0,5−1 сантиметр, через которые удалили пораженный участок печени. Саму опухоль удалили через рубец после кесарева сечения.
Благодаря такому методу удалось избежать новых рубцов, обойтись минимальной кровопотерей и почти без боли. После операции женщина быстро восстановилась и вернулась домой.