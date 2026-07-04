Новости Петербурга 4 июля: атака БПЛА, обломки в Высоцке и план «Ковёр»

В ночь на 4 июля в Петербурге и Ленобласти была объявлена воздушная тревога. Обломки сбитых беспилотников упали в Высоцке, в Пулково объявили план «Ковёр». Тем временем следователи продолжают искать убийцу 12-летней девочки в «Захожьем», которая ушла собирать лисички и пропала, — подробнее в материале spb.aif.ru.
Выходить из дома не рекомендуется.
Этой ночью в Петербурге и Ленобласти была объявлена угроза атаки БПЛА. Жителям Северной столицы власти города рекомендовали не покидать дома до её отмены.
«Оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова рекомендует петербуржцам оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности», — сообщили в Смольном.
67 сбитых БПЛА и падение обломков.
В четыре утра губернатор Александр Дрозденко объявил опасность в воздушном пространстве Ленинградской области. В скором времени в регионе было сбито два беспилотника.
Затем их количество достигло нескольких десятков.
Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Информация уточняется. Продолжается отражение атаки.
К восьми утра количество сбитых беспилотников в регионе уточнили: 67 БПЛА.
Задержки рейсов в Пулково.
Начиная с шести утра, воздушная гавань Северной столицы перестала принимать и отправлять самолёты. До этого время Пулково ещё некоторое время работал в режиме «по согласованию с соответствующими органами».
К восьми утра в Пулково было задержано на два и более часа 37 рейсов. 11 — отменили.
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки.
Накануне Ленобласть потрясла страшная новость — 12-летняя девочка, которая ушла собирать лисички на знакомую опушку в лесу, была убита. На теле школьницы обнаружили резаные раны и следы насилия.
4 июля ряд СМИ сообщил, что в Тосненском районе Ленобласти, где и произошло преступление, активно допрашивают местных жителей. Некоторые, со ссылкой на свои источники, пишут, что подозреваемый уже мог быть задержан и в данный момент объясняет следователям, что толкнуло его на преступление.