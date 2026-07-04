Зарегистрированы 3 случая боррелиоза и 2 КГЛ в Волгограде

В Волгоградской области с начала сезона после укусов клещей за медицинской помощью обратились 1004 человека. Волгоград остается в числе территорий с наибольшим количеством обращений. По данным на 3 июля, среди пострадавших — 333 ребенка.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, больше всего обращений зарегистрировано в Волгограде, Волжском, Михайловке, а также в Урюпинском и Котельниковском районах. С начала 2026 года в регионе выявлены 3 случая иксодового клещевого боррелиоза и 2 случая Крымской геморрагической лихорадки.
«Самой эффективной мерой защиты остается профилактика укусов клещей», — подчеркивают специалисты санитарного ведомства.
После укуса клеща необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Врачи оценят риск заражения и при необходимости назначат дальнейшее наблюдение или обследование.
Ранее сообщалось, что 18-летняя волгоградка перенесла инсульт.