Зарегистрированы 3 случая боррелиоза и 2 КГЛ в Волгограде

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, больше всего обращений зарегистрировано в Волгограде, Волжском, Михайловке, а также в Урюпинском и Котельниковском районах. С начала 2026 года в регионе выявлены 3 случая иксодового клещевого боррелиоза и 2 случая Крымской геморрагической лихорадки.