В Татарстане отремонтируют участок дороги Чистополь — Нижнекамск

Работы ведутся в Чистопольском районе на отрезке с 5,7 по 7,1 километр, где дорожники уже выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и уложили выравнивающий слой смеси. На площади более 11 тысяч квадратных метров будет устроен верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной устойчивостью к интенсивной нагрузке и перепадам температур.