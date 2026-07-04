В Татарстане отремонтируют участок дороги Чистополь — Нижнекамск

Работы ведутся в Чистопольском районе на отрезке с 5,7 по 7,1 километр, где дорожники уже выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и уложили выравнивающий слой смеси. На площади более 11 тысяч квадратных метров будет устроен верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной устойчивостью к интенсивной нагрузке и перепадам температур.
Помимо основного покрытия, специалисты укрепят обочины щебнем на площади свыше 4 тысяч квадратных метров и нанесут свежую дорожную разметку.
Всего в этом году на региональных дорогах Нижнекамской агломерации в рамках нацпроекта запланировано обновление 43 объектов общей протяженностью 52,6 километра.