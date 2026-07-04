Пшадские водопады и «Три братца». Где охладиться в жару в поездке на море

Поездка к морю — это уже отдельное приключение. По пути можно посетить природные достопримечательности, позволяющие охладиться в сильную жару — это живописные водопады и тихие ущелья. В нашем материале — о популярных туристских локациях, куда удобно заехать по пути к побережью, а также о местах, которые стоит сделать отдельной точкой маршрута.
Прохлада горных каскадов: отправляемся к Пшадским водопадам.
Одни из самых красивых водопадов находятся в Геленджике в окрестностях села Пшада, от которого, собственно, и получили свое название. Водные каскады расположены в верховьях одноименной реки, которая впадает в Черное море в Кринице.
Полюбоваться окрестностями можно уже на пути к водопадам: на маршруте утопающие в зелени скалы, лес и горы. Если повезет — есть возможность даже увидеть представителей местной фауны: енотов или оленей.
На путь к Пшадским водопадам в среднем уходит два часа в одну сторону. Весь маршрут проходит вдоль русла реки Пшады. Добраться в Пшаду из Геленджика можно не только на личном автомобиле, но и на автобусе № 107.
По дороге к Пшадским водопадам еще можно посетить более 10 дольменов, они находятся неподалеку от основного маршрута. В конце туристов ждут три водопада высотой около 20 метров, в которых при желании можно искупаться.
Тенистое ущелье и кристальная вода: чем притягателен каньон Таштай.
Еще одно потрясающее место, где можно отдохнуть от сильной жары — это каньон реки Таштай. Эффект прохлады создается за счет того, что место окружено густыми деревьями. Даже в летний зной, когда городские термометры показывают под 40 градусов, температура в этих окрестностях редко поднимается выше + 23. При желании можно окунуться в прохладную, кристально чистую воду. Локация расположена в долине реки Чилипси в Туапсинском районе.
Каньон представляет собой тенистое ущелье со ступенчатыми скалистыми выступами по обе стороны от реки. Для прогулки там нужно выбирать удобную и нескользящую обувь.
Добираться до каньона лучше пешком. В случае, если вы путешествуете на автомобиле, лучше всего оставить его в ближайшем селе — Индюк. Также удобно добираться на пригородной электричке Туапсе — Горячий Ключ. Следует выйти на станции «Платформа 1744», после чего пройти в конец улицы Чилипси, там будет стенд с указателем в сторону каньона. Лесная тропа к нему ведет через яблоневый сад и далее путь пролегает вдоль реки.
Живописный маршрут среди реликтовых лесов: чем завораживает Гуамское ущелье.
Конечно, нельзя обойти вниманием одно из красивейших мест не только в Краснодарском крае, но и России. Гуамское ущелье расположено между поселками Гуамка и Мезмай в Апшеронском районе.
Эту природную достопримечательность нередко называют ботаническим музеем из-за обилия видов растений, в том числе редких и даже реликтовых. По мнению некоторых ученых, флора этого места сохранилась практически в первозданном виде. Скальные породы покрыты самшитом, тисом, грабом, кизилом и можжевельником.
Одна из главных достопримечательностей места — узкоколейная железная дорога. Туристы могут прокатиться на маленьком поезде, из открытых и полузакрытых вагонов которого открывается панорамный обзор. Двухкилометровый маршрут пролегает от окраины Гуамки до станции «Урочище Монахово». Узкоколейная дорога в Гуамском ущелье признана самым живописным железнодорожным направлением в России.
Водопады в Адыгее: живописный уголок для отдыха в жару.
Еще один живописный каскад, где можно охладиться и прогуляться в жару, находится недалеко от поселка Каменномостский в Майкопском районе. Манящее своей красотой ущелье реки Руфабго скрывает в себе великолепные водопады, ежегодно привлекающие тысячи отдыхающих. Очень популярен у отдыхающих участок водоема, который протекает по старинному ущелью меж высоких скал. Самый узнаваемый водопад комплекса — это «Сердце Руфабго». Он образован огромным овальным валуном, который преградил путь ручью. Еще там есть водопад с интересным названием Три братца из-за того, что вода тремя каскадами впадает в реку Белую. Этот водопад совсем небольшой и расположен у края ущелья. Полюбоваться этой картиной удобно с моста.
Добраться до поселка можно тоже несколькими способами: на автомобиле, автобусе или такси. Если едете на машине, то ваш путь будет лежать от Майкопа по направлению к поселку Гузерипль и дальше по навигатору. Дорога хорошая, по пути есть возможность отдохнуть в гостевых домиках. Машина пригодится и в самом поселке Каменномостский, поскольку общественного транспорта там нет, только частные перевозчики.