Пшадские водопады и «Три братца». Где охладиться в жару в поездке на море

Еще один живописный каскад, где можно охладиться и прогуляться в жару, находится недалеко от поселка Каменномостский в Майкопском районе. Манящее своей красотой ущелье реки Руфабго скрывает в себе великолепные водопады, ежегодно привлекающие тысячи отдыхающих. Очень популярен у отдыхающих участок водоема, который протекает по старинному ущелью меж высоких скал. Самый узнаваемый водопад комплекса — это «Сердце Руфабго». Он образован огромным овальным валуном, который преградил путь ручью. Еще там есть водопад с интересным названием Три братца из-за того, что вода тремя каскадами впадает в реку Белую. Этот водопад совсем небольшой и расположен у края ущелья. Полюбоваться этой картиной удобно с моста.