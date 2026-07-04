Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2026: как месяц расставит все точки в отношениях

Рождённым под знаком зодиака Телец в июле 2026 года стоит строить отношения с партнёром не только вокруг бытовых и финансовых вопросов. Для настоящей гармонии важны душевная близость, доверие и умение слышать друг друга. В этот период особенно полезно сохранять искренность и быть готовыми к откровенным разговорам со второй половинкой. Однако слова стоит подбирать бережно. Не всё, что приходит в голову, нужно произносить вслух, особенно если это может ранить партнёра или внести напряжение в отношения.