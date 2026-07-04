Лучших спортсменов и тренеров года назвали в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре подвели итоги спортивного сезона. Церемония награждения собрала десятки атлетов, наставников и активистов, чьи достижения прославляют город как одну из главных спортивных столиц Дальнего Востока. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Среди взрослых спортсменов (старше 18 лет) премии за высокие результаты получили батутисты Никита Амуленко, Лев Бусарев, Тимофей Голубенко и Анна Епифанова, лыжники и ориентировщики Максим Жилин, Алина Жилина, Алена Трапезникова и Артур Плехов, каратистка Варвара Распопова, легкоатлеты Андрей Родиков и Дарья Шинкевич, а также боксер Гароглан Ханджанов.
В младшей возрастной группе отмечены каратисты Диана Крылова и Степан Претуляк, боксер Анатолий Федотов и батутистка Дарья Ляхова.
Отдельную номинацию «Преодолей себя» учредили для параатлета Виталия Кочнева, который показал выдающийся пример силы духа.
Не остались без внимания и наставники. Премию «За подготовку спортсмена» получили тренеры Александр Буторин, Павел Гольников, Евгений Ким, Александр Коноштаров, Роберт Малюг, Оксана Поливцева и Ирина Трапезникова.
В номинации «За лучшую организацию работы и личный вклад в развитие физической культуры, школьного и массового спорта» награды вручили Ивану Антипенко, Александру Булдыгину, Екатерине Николаенко, Алексею Трапезникову, Марине Шимко и Елизавете Филипповой. Также поощрили лучших учителей физкультуры и победителей городских спартакиад среди школ, колледжей, вузов и трудовых коллективов.
— Эти комсомольчане многое делают для того, чтобы Город юности по праву считался одной из спортивных столиц Дальнего Востока. Многих из них знаю лично, вместе трудились, вместе работали над тем, чтобы Комсомольск славился своими спортивными достижениями, чтобы в нем все больше и больше горожан были увлечены физкультурой и спортом, — подчеркнул глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев.
Награждение лучших атлетов по итогам прошедшего года стало доброй традицией Комсомольска-на-Амуре. Власти города отмечают, что массовый спорт и профессиональные победы местных воспитанников остаются важными приоритетами в развитии городской среды.