Лучших спортсменов и тренеров года назвали в Комсомольске-на-Амуре

— Эти комсомольчане многое делают для того, чтобы Город юности по праву считался одной из спортивных столиц Дальнего Востока. Многих из них знаю лично, вместе трудились, вместе работали над тем, чтобы Комсомольск славился своими спортивными достижениями, чтобы в нем все больше и больше горожан были увлечены физкультурой и спортом, — подчеркнул глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев.