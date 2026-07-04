В Биробиджане ко Дню семьи открыли фотовыставку под открытым небом

Среди героев выставки — Наталья и Владимир Рябоконь из села Раздольное, воспитывающие шестерых детей, Вера Владимировна и Сергей Романович Пермины, вырастившие десятерых детей, а также ветеран Михаил Фёдорович Золотых и его супруга Галина Ивановна, в большой семье которых воспитывались дети нескольких поколений.