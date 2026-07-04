Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Биробиджане ко Дню семьи открыли фотовыставку под открытым небом

На набережной реки Бира представлены многодетные семьи и семейные династии автономии.

В Биробиджане накануне I семейного фестиваля «Счастливы вместе» открылась фотовыставка, посвящённая семьям Еврейской автономной области, сообщает губернатор ЕАО Мария Костюк в своём канале в MAX.

Экспозиция разместилась на набережной реки Бира. Жители и гости города могут увидеть фотографии многодетных семей, молодых родителей, супругов, отметивших золотую свадьбу, а также представителей семейных династий, в которых дети продолжают дело своих родителей.

Среди героев выставки — Наталья и Владимир Рябоконь из села Раздольное, воспитывающие шестерых детей, Вера Владимировна и Сергей Романович Пермины, вырастившие десятерых детей, а также ветеран Михаил Фёдорович Золотых и его супруга Галина Ивановна, в большой семье которых воспитывались дети нескольких поколений.

По словам Марии Костюк, выставка напоминает о том, что главная сила автономии заключается в людях, которые бережно хранят семейные традиции, любовь и заботу друг о друге.

Губернатор пригласила жителей региона посетить экспозицию и принять участие в семейном фестивале «Счастливы вместе», который состоится в субботу.