В Биробиджане ко Дню семьи открыли фотовыставку под открытым небом

В Биробиджане накануне I семейного фестиваля «Счастливы вместе» открылась фотовыставка, посвящённая семьям Еврейской автономной области, сообщает губернатор ЕАО Мария Костюк в своём канале в MAX.
Экспозиция разместилась на набережной реки Бира. Жители и гости города могут увидеть фотографии многодетных семей, молодых родителей, супругов, отметивших золотую свадьбу, а также представителей семейных династий, в которых дети продолжают дело своих родителей.
Среди героев выставки — Наталья и Владимир Рябоконь из села Раздольное, воспитывающие шестерых детей, Вера Владимировна и Сергей Романович Пермины, вырастившие десятерых детей, а также ветеран Михаил Фёдорович Золотых и его супруга Галина Ивановна, в большой семье которых воспитывались дети нескольких поколений.
По словам Марии Костюк, выставка напоминает о том, что главная сила автономии заключается в людях, которые бережно хранят семейные традиции, любовь и заботу друг о друге.
Губернатор пригласила жителей региона посетить экспозицию и принять участие в семейном фестивале «Счастливы вместе», который состоится в субботу.