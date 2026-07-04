На Дону развивается сеть ярмарочных площадок и предприятий общепита

Ещё один ключевой вопрос — регулирование размещения нестационарных объектов общественного питания. Оборот отрасли за первые пять месяцев года составил 41,2 млрд рублей (рост на 2,2% к аналогичному периоду 2025 года). На начало 2026 года в регионе работало более 6,7 тысячи объектов общепита, около 400 из них — с летними площадками.