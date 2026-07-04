На Дону развивается сеть ярмарочных площадок и предприятий общепита

В правительстве Ростовской области прошло заседание комиссии по развитию торговой деятельности, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Господарев.
Ростовская область входит в пятёрку российских регионов по обороту розничной торговли. Как отметил Господарев, в 2025 году показатель вырос на 4,7% — это выше среднероссийского уровня. Сейчас в регионе работают порядка 46 тысяч торговых объектов, 36 розничных рынков и свыше 420 ярмарочных площадок.
На заседании обсудили готовность сезонных ярмарочных площадок в муниципалитетах. Подчёркнуто, что ярмарки — наиболее доступный канал сбыта для местных сельхозпроизводителей; традиционно их число растёт в летне‑осенний период. Отдельное внимание уделили придорожным ярмаркам: с ростом турпотока по федеральной трассе они становятся точками притяжения для автотуристов. Задача муниципалитетов — обеспечить на таких площадках комфортные и безопасные условия.
Ещё один ключевой вопрос — регулирование размещения нестационарных объектов общественного питания. Оборот отрасли за первые пять месяцев года составил 41,2 млрд рублей (рост на 2,2% к аналогичному периоду 2025 года). На начало 2026 года в регионе работало более 6,7 тысячи объектов общепита, около 400 из них — с летними площадками.
Для упрощения работы бизнеса департамент потребительского рынка разработал типовую форму административного регламента для муниципалитетов. Это поможет снизить административные барьеры и выстроить единую систему организации общепита.
Также на комиссии рассмотрели взаимодействие со статистическими органами по учёту торговых объектов и ярмарок, реализацию проекта «Бытовые услуги» и регулирование деятельности самозанятых в сфере бытового обслуживания.