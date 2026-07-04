В Казани завтра пройдет фестиваль настольных игр «Игрофест 2026»

На фестивале организуют большую игротеку с классическими и современными настольными играми, а также отдельные зоны для детей. Участники смогут попробовать себя в настольных ролевых играх, включая Dungeons & Dragons, сразиться в варгеймы с миниатюрами, в том числе Warhammer 40,000, и коллекционные карточные игры. Кроме того, посетителям предложат сыграть в гигантские версии популярных настолок — мега-Дженгу и мега-Каркассон.