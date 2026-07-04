В Казани завтра пройдет фестиваль настольных игр «Игрофест 2026»

В Казани 5 июля в парке «Черное озеро» состоится крупнейший фестиваль настольных игр под открытым небом «Игрофест 2026». Гостей ждут более 300 настольных игр, турниры, мастер-классы, лекции и тематические площадки.
На фестивале организуют большую игротеку с классическими и современными настольными играми, а также отдельные зоны для детей. Участники смогут попробовать себя в настольных ролевых играх, включая Dungeons & Dragons, сразиться в варгеймы с миниатюрами, в том числе Warhammer 40,000, и коллекционные карточные игры. Кроме того, посетителям предложат сыграть в гигантские версии популярных настолок — мега-Дженгу и мега-Каркассон.
В программе также запланированы турниры с призами, розыгрыши подарков, гик-ярмарка, лекторий, ретро-игры на консолях, гейм-джем для детей и взрослых, а также различные мастер-классы и тематические активности.
Начало — в 12:00, сообщили в комитете по делам детей и молодежи.
Вход на мероприятие свободный.