Умерла Екатерина Жемчужная, актриса фильма «Карнавал» и звезда театра «Ромэн»

В пятницу, 3 июля, на 83-м году жизни умерла актриса театра и кино, народная артистка России Екатерина Жемчужная. О смерти сообщили в ее родном цыганском театре «Ромэн», сцене которого она посвятила всю свою жизнь.
«Жизненный путь Екатерины Андреевны — пример удивительной преданности и настоящей любви к искусству. Для нее не существовало амплуа: она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы», — сказано в некрологе.
Скончалась Екатерина Жемчужная, сыгравшая роль Кармы в фильме «Карнавал» (1981) кадр из фильма.
Екатерина Жемчужная окончила ГИТИС и связала судьбу с цыганским театром «Ромэн». За ее плечами 44 яркие роли в кино. Она стала известна благодаря роли Зорицы в «Вечном зове», но настоящим триумфом стала цыганка Карма в культовом фильме «Карнавал». Эта яркая и гордая женщина в пестрых юбках покорила миллионы зрительских сердец. Зрители также помнят ее по картинам «Табор уходит в небо», «Королева Марго» и многим другим.
В 2021 году актриса пережила тяжелую утрату. Тогда ушел из жизни ее супруг, режиссер Георгий Жемчужный. Династию родителей сегодня продолжает их дочь Ляля, заслуженная артистка России.
Накануне стало известно о смерти Кьелля Нильссона. Шведский актер, сыгравший роль Лорда Гумунгуса в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги» умер в возрасте 76 лет.