Умерла Екатерина Жемчужная, актриса фильма «Карнавал» и звезда театра «Ромэн»

Екатерина Жемчужная окончила ГИТИС и связала судьбу с цыганским театром «Ромэн». За ее плечами 44 яркие роли в кино. Она стала известна благодаря роли Зорицы в «Вечном зове», но настоящим триумфом стала цыганка Карма в культовом фильме «Карнавал». Эта яркая и гордая женщина в пестрых юбках покорила миллионы зрительских сердец. Зрители также помнят ее по картинам «Табор уходит в небо», «Королева Марго» и многим другим.