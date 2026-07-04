В центре Красноярска по требованию прокуратуры закрыли хостел

По результатам прокурорской проверки в центре краевой столицы закрыт хостел. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что хостел несколько лет работал под вывеской апарт-отеля. Для размещения гостей использовались 5 обычных квартир многоквартирного дома на проспекте Мира. Причем одну из них владельцы оборудовали в подвале. Прокурорская проверка показала, что гостиница работала с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности. В помещениях отсутствовали сигнализация и система оповещения людей о пожаре, эвакуационные выходы и обязательные средства защиты. В случае чрезвычайной ситуации жизнь и здоровье постояльцев могли оказаться под реальной угрозой. Кроме того, закон прямо запрещает использовать жилые помещения многоквартирных домов для оказания гостиничных услуг. Хотя в суде представители организации уверяли, что никакого хостела не существует, а компания только передает квартиры в субаренду. По иску прокуратуры суд запретил фирме использовать квартиры для оказания гостиничных услуг, а собственников помещений обязал прекратить использовать жилье не по назначению.