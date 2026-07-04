В судах Крыма заработали комнаты примирения семьи

С участием нотариусов совершаются многие юридические процедуры, сопутствующие вступлению в брак или, наоборот, разводу, а также разделу имущества, определению алиментов на ребенка и места его проживания после расставания родителей и так далее.
В том числе нотариально заверяются брачные договоры и так называемые медиативные, или примирительные соглашения. Такая практика существует, когда пара намеревается разойтись, а договориться не может. Прибегают к процедуре медиации и в Крыму, отметила Тамара Литвиненко.
«У нас уже в некоторых судах по Крыму комнаты для примирительных процедур имеются. Это один из видов медиативных соглашений», — сказала она.
Сначала заключается соглашение об оказании услуг медиатора, который хранит тайну о том, что происходит, какие беседы ведутся между родителями и детьми и какие вопросы решаются. А если супруги хотят заключить медиативное соглашение нотариально, то обращаются к нотариусу, добавила Литвиненко.
«Можно у нотариуса удостоверить медиативное соглашение. В том числе и в отношении и алиментов, и воспитания ребенка», — отметила она.
По ее словам, медиатор необходим и в тех случаях, когда супруги-родители не хотят идти в суд, и когда они уже вошли в конфликт, хотят судиться, при этом ребенок при разводе или после него становится орудием манипуляции между супругами.
В этом случае надо, чтобы и психолог-медиатор, и нотариус вместе подключились и решили вопрос. Чтобы нотариусы какие-то материальные вопросы закрепили, психологи-медиаторы — больше психоэмоциональные составляющие семьи.
По словам Марины Праздновой, семейный кодекс и ряд законодательных актов закрепляют за родителями обязанность в первую очередь заботиться о ребенке, и примирительная процедура с привлечением к решению конфликта медиатора может оказаться единственной возможностью конструктивно решить вопросы по его воспитанию и содержанию.
«Медиатор — независимый эксперт по решению юридических споров и конфликтных ситуаций без обращения в суд», — пояснила она.
Ранее заведующая кафедрой социально-экономической географии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В. И. Вернадского Александра Швец высказала мнениео том, что Крыму необходим центр по решению демографических проблем.