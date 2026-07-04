В Башкирии вековой юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Мария Иргибаева

«Особого восхищения заслуживает ее сердечная доброта. Мария Иргибаевна не была замужем, не родила собственных детей, но ее любви и заботы хватило на то, чтобы вырастить и воспитать внучатого племянника. Она стала ему матерью, наставницей и главной опорой. И сегодня он с оружием в руках защищает нашу Родину в зоне специальной военной операции», — рассказал Цедилкин.