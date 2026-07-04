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В Башкирии вековой юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Мария Иргибаева

Вчера в деревне Тюльди Калтасинского района республики 100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла и ветеран труда Мария Иргибаева.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом в соцсетях сообщил глава района Семён Цедилкин.

Трудовой путь ветерана начался с юных лет в колхозе имени Ленина, а молодые годы пришлись на суровые годы Великой Отечественной войны. Вся ее трудовая биография связана с животноводством — долгие годы она работала телятницей.

«Особого восхищения заслуживает ее сердечная доброта. Мария Иргибаевна не была замужем, не родила собственных детей, но ее любви и заботы хватило на то, чтобы вырастить и воспитать внучатого племянника. Она стала ему матерью, наставницей и главной опорой. И сегодня он с оружием в руках защищает нашу Родину в зоне специальной военной операции», — рассказал Цедилкин.